Trotz anhaltender China-Schwäche und einem Rückschlag im vierten Quartal hat BMW 2025 mehr Fahrzeuge als im Vorjahr ausgeliefert. Europa, die USA und Mini erwiesen sich als verlässliche Stützen. Konzernweit übergab BMW 2,46 Millionen Autos an Kunden. Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent. Damit erreichte BMW sein selbst gestecktes Ziel eines leichten Wachstums. Grund genug für die Investmentbank JPMorgan die Aktie zum Kauf zu empfehlen.In Europa legten die Auslieferungen um 7,3 Prozent auf 1,02
