Kommentar: "Always look on the bright side of life!" Am Wochenende haben wir Leser aus ganz Deutschland und Europa in Kulmbach auf dem Aktionärstag getroffen. Viel Interesse gab es am Bitcoin, Nvidia, Tesla und am neuen Run von D-Wave.10 Jahre AKTIONÄR Hot Stock Report: Es war mir ein Vergnügen. Positiv überrascht haben Nvidia-KI-Chips und ihre um den Faktor 100 gesteigerte Rechenkraft. Wir lieben die KI-Apps für neue Ideen, Bilder, Videos und Berechnungen. Wow. Der Boom ist intakt: AMD-CEO Lisa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
