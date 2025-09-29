Der DAX hat sich wieder etwas stabilisiert. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich 100 Punkte zu und schloss +0,42% fester mit 23.739 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei MTU und RWE, Volkswagen rutschte ans DAX-Ende. Geht die Erholung in der neuen Woche weiter? Nach leichten Verlusten zum Wochenauftakt konnten sich die Kurse am Dienstag und am Mittwoch stabilisieren, ehe es am Donnerstag wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de