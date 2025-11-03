EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MTU Aero Engines AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MTU Aero Engines AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.mtu.de/de/investoren/publikationen-events/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.mtu.de/investors/publications-events/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
