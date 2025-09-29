Mitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds reduziert Konzernverlust im ersten Halbjahr 2025 deutlich und bestätigt Jahresprognose

- Konzern-EBIT auf -1,1 Mio. EUR verbessert (H1 2024: -4,3Mio. EUR)

- Vorstand bestätigt für 2025 prognostizierten Konzernumsatz zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR - ausgeglichenes Konzern-EBIT erwartet

Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat das erste Halbjahr 2025 mit einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Konzernverlust beendet. Die im Berichtszeitraum erzielten Umsatzerlöse lagen mit 2,9 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des ersten Halbjahres 2024, im Wesentlichen bedingt durch das rückläufige Volumen der Verkäufe im Bereich der Grundstücks- und Bestandsentwicklung beziehungsweise der Einzelprivatisierung. Gleichwohl stellten Verkaufsumsätze unverändert den weitaus überwiegenden Teil der Umsatzerlöse dar.

Das Konzern-EBIT des ersten Halbjahres konnte auf -1,1 Mio. EUR (H1 2024: -4,3 Mio. EUR) und das Konzernergebnis nach Steuern auf -3,7 Mio. EUR (H1 2024: - 8,1 Mio. EUR) verbessert werden, woraus ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR (H1 2024: -0,30 EUR) resultierte.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...