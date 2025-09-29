Die Halbjahreszahlen 2025 von Zalando lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz der Online-Plattform für Mode und Lifestyle stieg um rund 7,6 % auf knapp 5,3 Mrd. Euro und der Nettogewinn kletterte sogar um 22,6 % auf 106,5 Mio. Euro. Anleger hatten sich jedoch von der Prognose, die erstmals die Übernahme von About You berücksichtigte, mehr erhofft. So soll 2025 in Summe ein Umsatz von 12,1 bis 12,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBIT von 550 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de