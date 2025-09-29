Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag die hartnäckige 21-Tage-Linie überwunden hat, dürfte er, gestützt von positiven Vorgaben aus den USA, mit vorbörslichen Kursen über 23.800 Punkten in die neue Handelswoche starten. Damit steht er nun vor der Entscheidung, aus seiner angestammten Handelsspanne nach oben auszubrechen. Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem die Unternehmen Daimler Truck, HeidelDruck, Infineon, Klöckner, Lufthansa, Redcare und Renk.Den vollständigen Artikel lesen ...
