DJ Totalenergies verkauft 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft an KKR

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Totalenergies wird eine 50-prozentige Beteiligung an einem Solar-Geschäft in Nordamerika an die US-Private-Equity-Gesellschaft KKR verkaufen. In dem Deal wird das Portfolio mit 1,25 Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet.

Der französische Energiekonzern teilte am Montag mit, dass er nach Abschluss der Transaktion 950 Millionen Dollar erhalten wird.

Das Portfolio umfasst sechs große Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt und 41 Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt, die sich hauptsächlich in den USA befinden, hieß es.

Totalenergies wird einen Anteil von 50 Prozent an den Anlagen behalten und sie auch nach Abschluss der Transaktion weiter betreiben.

September 29, 2025 02:52 ET (06:52 GMT)

