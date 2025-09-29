Umtauschangebot startet schon heute
Die Eleving Group begibt eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS316736151) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro. Der neue Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet einen festen Zinskupon zwischen 9,5 % p.a. und 10,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Der endgültige Kupon wird am oder um den 17. Oktober 2025 bekanntgegeben. Neben einem öffentliches Angebot zur Neuzeichnung in Estland, Lettland, Litauen, Deutschland und Luxemburg, welches vom 6. Oktober bis zum 17. Oktober läuft, startet heute bereits ein 1:1-Umtauschangebot an Anleger der Eleving-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887; Volumen von 150 Mio. Euro). Das Umtauschangebot endet am 15. Oktober 2025.
