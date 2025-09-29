Köln (ots) -- Pinkfarbener Teppich für Hauptcast, Team und Promis- Hauptdarstellerin Derya Akyol im exklusiven Interview- Fiction meets Reality: Serie glänzt mit prominenten GastauftrittenDer Countdown für "Euphorie" läuft: Nur noch wenige Tage, bis alle acht Folgen der neuen RTL+ Coming-of-Age-Serie am 2.10.2025 im Box-Set zum Streamen veröffentlicht werden.Am Samstag feierten Cast und Team die glanzvolle Kölner Premiere des neuen RTL+ Highlights. Beim großen Screening im Cinenova-Kino begrüßten RTL CCO Inga Leschek und Verantwortliche der Produktionsfirma Zeitsprung Pictures zahlreiche Zuschauende, um gemeinsam die ersten drei Folgen von Euphorie auf der großen Leinwand zu sehen. Eine Bildproduktion vom pinkfarbenen Teppich mit Bildern vom Cast, Team und Prominenten finden Sie HIER (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fbildproduktion%2FExklusives-Pre-Screening-in-Koeln%2F&data=05%7C02%7C%7C523b365fd26a443e6ca408ddff3464bb%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638947322742155491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lqQ8TKUZ1i2BcfDEu%2BrJEO2ObUDKNbdUtCwwSihhpkk%3D&reserved=0).Interview mit der HauptdarstellerinIn der Adaption des international erfolgreichen israelischen Originals geht es um "Bedürfnisse und Probleme, die jeder hat, worüber aber nicht so oft geredet werden darf," sagt Hauptdarstellerin Derya Akyol, die die 16-jährige Mila spielt, in unserem exklusiven (Radio-) Interview: "Da fragt man wie es einem geht und eigentlich sagt man, ja mir geht's gut, aber innerlich sind so viele andere Antworten, die man eigentlich sagen wollen würde. Wir zeigen in der Serie genau diesen puren Struggle, was in uns Menschen eigentlich vorgeht, auf Augenhöhe."Prominente GastauftritteDie Reality-Stars Gigi Birofio und Filip Pavlovic sind in Gastauftritten zu sehen. Außerdem: Komiker und Moderator Aurel Mertz und Influencerin Jasmina Kuhnke (bei Instagram: @quattromilf). Bilder finden Sie HIER.Und darum geht's in "Euphorie": Die 16-jährige Mila (Derya Akyol) kommt aus der Jugendpsychiatrie zurück nach Hause. Abgefuckt von der Welt um sie herum - und davon, dass Schul-Hottie Basti (Kosmas Schmidt) ein Sextape mit ihr an die ganze Schule verschickt hatte. Jetzt ist alles ist anders - und trotzdem genauso beschissen wie vorher. Mila schlittert mit Vollgas in eine Dreiecksbeziehung mit Ali (Sira Anna-Faal), dem Mädchen, in das sie sich in der Klinik verknallt hat, und Jung-Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin), der ebenso überfordert und abgefuckt von der Welt ist wie sie selbst ...Bevor es auf RTL+ losgeht, sind jetzt alle 8 Folgen im MediaHub als Preview zu sehen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Jovan Evermann | Senior Manager Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deAndré Piefenbrink | Senior Manager Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deJanine Stein | Senior Managerin Kommunikation & PR RTL+ | T: +49 221-456-74410 | janine.stein2@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6127372