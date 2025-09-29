Tesla meldet in dieser Woche Auslieferungszahlen für seine Elektroflitzer. Die Wall Street geht davon aus, dass Elon Musk mit seinem Team im dritten Quartal 2025 knapp 447.000 Einheiten ausliefern wird. Das wäre ein Rückgang von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für die Analysten kein Beinbruch. Wedbush sowie die Deutsche Bank schraubten zuletzt sogar ihre Kursziele für die Aktie nach oben...Vor den Zahlen hat Deutsche Bank-Analyst Bin Wang die Aktie von Tesla mit einer Kaufempfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
