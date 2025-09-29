DJ PTA-Adhoc: Empire Brand Building AG: Zweitlisting im Freiverkehr der Börse Stuttgart (MIC: STUB) am 30.09.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Empire Brand Building AG: Zweitlisting im Freiverkehr der Börse Stuttgart (MIC: STUB) am 30.09.2025

Cham/Stuttgart (pta000/29.09.2025/15:15 UTC+2)

Die Empire Brand Building AG (ISIN: CH0597194171, WKN: A3C8WX, Ticker: EBB) gibt bekannt, dass ihre Aktie ab dem 30. September 2025 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Stuttgart (MIC: STUB) gehandelt wird. Die bestehende Notierung an der Börse Hamburg bleibt unverändert bestehen.

Durch das Zweitlisting wird erstmals ein kontinuierlicher börslicher Handel der EBB-Aktie während des gesamten Handelstags ermöglicht. Der Handel erfolgt in Euro im Handelsmodell der fortlaufenden Auktionen. Die regulären Handelszeiten an der Börse Stuttgart betragen 07:30 Uhr bis 22:00 Uhr (MESZ).

"Das Duallisting ist ein zentraler Bestandteil unserer Kapitalmarktstrategie. Wir schaffen damit zusätzliche Sichtbarkeit und stärken unsere Präsenz auf dem deutschsprachigen Kapitalmarkt", erklärt Philip Färfers, Verwaltungsratspräsident der Empire Brand Building AG.

Über die Empire Brand Building AG Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

Aussender: Empire Brand Building AG Gewerbestrasse 11 6330 Cham Schweiz Ansprechpartner: Philip Färfers Tel.: +41 43 588 23 25 E-Mail: ir@ebb-ag.com Website: www.ebb-ag.com ISIN(s): CH0597194171 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart

