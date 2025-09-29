Nach nicht einmal einem Jahr legt Doug Osterman sein Amt als Stellantis CFO nieder. Damit steht der Mehrmarkenkonzern, zu dem unter anderem Opel, Fiat und Chrysler gehören, erneut vor einer wichtigen personellen Änderung. Die Aktie sackte am Montag zunächst ab, berappelte sich im Tagesverlauf aber wieder.Osterman hatte den CFO-Posten erst im Oktober 2024 übernommen und verlässt den Konzern aus persönlichen Gründen. Als neuer Finanzvorstand übernimmt mit sofortiger Wirkung Joao Laranjo. Laranjo kennt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
