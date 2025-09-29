EQS-News: TRATON SE
Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt
München, 29. September 2025 - Dr. Arno Antlitz wurde gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt. Dr. Antlitz ist seit 2021 Konzernvorstand der Volkswagen AG, aktuell verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Operatives Geschäft, und als Vertreter der Anteilseignerseite Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE. Weitere Angaben zum Lebenslauf und zu weiteren Mandaten von Dr. Antlitz finden Sie auf der Website der TRATON SE unter Aufsichtsrat der TRATON SE: Lebensläufe und Fotos | TRATON.
TRATON SE
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
