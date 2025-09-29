EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt



29.09.2025 / 17:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt

München, 29. September 2025 - Dr. Arno Antlitz wurde gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt. Dr. Antlitz ist seit 2021 Konzernvorstand der Volkswagen AG, aktuell verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Operatives Geschäft, und als Vertreter der Anteilseignerseite Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE. Weitere Angaben zum Lebenslauf und zu weiteren Mandaten von Dr. Antlitz finden Sie auf der Website der TRATON SE unter Aufsichtsrat der TRATON SE: Lebensläufe und Fotos | TRATON .





Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

