PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 19

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 19
München (pta000/29.09.2025/17:30 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 28. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 217.448 Stamm- und 50.593 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 22.09.2025 13.177 81,5441 AQUIS (AQEU) 22.09.2025 72.749 81,4808 CBOE Europe (CEUX) 22.09.2025 14.863 81,4478 Turquoise (TQEX) 22.09.2025 103.622 81,6290 Xetra 23.09.2025 225 83,2200 CBOE Europe (CEUX) 23.09.2025 220 82,6000 Turquoise (TQEX) 23.09.2025 234 82,6000 Xetra 24.09.2025 397 82,8257 AQUIS (AQEU) 24.09.2025 5.191 82,8284 CBOE Europe (CEUX) 24.09.2025 1.226 82,7720 Turquoise (TQEX) 24.09.2025 5.544 82,8556 Xetra 25.09.2025 - - - 26.09.2025 - - -
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 22.09.2025 424 75,9000 AQUIS (AQEU) 22.09.2025 6.846 75,3418 CBOE Europe (CEUX) 22.09.2025 1.400 75,3479 Turquoise (TQEX) 22.09.2025 18.713 75,5556 Xetra 23.09.2025 1.975 76,8663 CBOE Europe (CEUX) 23.09.2025 446 76,8275 Turquoise (TQEX) 23.09.2025 3.993 76,7946 Xetra 24.09.2025 564 76,5862 AQUIS (AQEU) 24.09.2025 3.821 76,5698 CBOE Europe (CEUX) 24.09.2025 1.295 76,6892 Turquoise (TQEX) 24.09.2025 11.111 76,6458 Xetra 25.09.2025 - - - 26.09.2025 5 78,3000 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
