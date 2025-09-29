Anzeige
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
29.09.25 | 17:35
85,56 Euro
-0,21 % -0,18
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
85,3485,7218:53
85,3485,7218:54
Dow Jones News
29.09.2025 18:03 Uhr
259 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 19

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 19

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 19

München (pta000/29.09.2025/17:30 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 28. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 217.448 Stamm- und 50.593 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
22.09.2025  13.177                81,5441                  AQUIS (AQEU) 
22.09.2025  72.749                81,4808                  CBOE Europe (CEUX) 
22.09.2025  14.863                81,4478                  Turquoise (TQEX) 
22.09.2025  103.622               81,6290                  Xetra 
23.09.2025  225                 83,2200                  CBOE Europe (CEUX) 
23.09.2025  220                 82,6000                  Turquoise (TQEX) 
23.09.2025  234                 82,6000                  Xetra 
24.09.2025  397                 82,8257                  AQUIS (AQEU) 
24.09.2025  5.191                82,8284                  CBOE Europe (CEUX) 
24.09.2025  1.226                82,7720                  Turquoise (TQEX) 
24.09.2025  5.544                82,8556                  Xetra 
25.09.2025  -                  -                     - 
26.09.2025  -                  -                     -

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
22.09.2025  424                 75,9000                  AQUIS (AQEU) 
22.09.2025  6.846                75,3418                  CBOE Europe (CEUX) 
22.09.2025  1.400                75,3479                  Turquoise (TQEX) 
22.09.2025  18.713                75,5556                  Xetra 
23.09.2025  1.975                76,8663                  CBOE Europe (CEUX) 
23.09.2025  446                 76,8275                  Turquoise (TQEX) 
23.09.2025  3.993                76,7946                  Xetra 
24.09.2025  564                 76,5862                  AQUIS (AQEU) 
24.09.2025  3.821                76,5698                  CBOE Europe (CEUX) 
24.09.2025  1.295                76,6892                  Turquoise (TQEX) 
24.09.2025  11.111                76,6458                  Xetra 
25.09.2025  -                  -                     - 
26.09.2025  5                  78,3000                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759159800196 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 11:30 ET (15:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
