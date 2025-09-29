AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mehrheitlich nur minimal gestiegen. Etwas deutlicher ging es in der Schweiz nach oben. Angesichts der Unsicherheiten, die neben der globalen Geopolitik auch von der Finanzlage in den Vereinigen Staaten ausgeht, war die Risikobereitschaft gering.Dort droht im Wochenverlauf ein haushaltsbedingter Regierungsstillstand ("Shutdown"). Zudem stehen bis Freitag zahlreiche wichtige US-Wirtschaftsdaten auf der Agenda, darunter auch der monatliche Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, beendete den Wochenauftakt mit 0,13 Prozent im Plus bei 5.506,85 Punkten. Ähnlich sah es am französischen und deutschen Aktienmarkt aus. Außerhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 9.299,84 Punkte zu, während der SMI 0,64 Prozent auf 12.006,71 Punkte gewann. Damit überwand der schweizerische Leitindex vor allem dank der Kursgewinne des Schwergewichts Nestle erneut die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.

Sollten sich in den USA Demokraten und Republikaner nicht auf einen Übergangshaushalt und eine Erhöhung der Schuldengrenze einigen, droht bereits ab Mittwoch die Schließung zahlreicher Behörden. Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt wenig kompromissbereit gezeigt, auch wenn er sich an diesem Montag doch noch mit den oppositionellen Demokraten treffen will. Die Fronten sind verhärtet. Beide Seiten schieben einander die Schuld zu. Obendrein drohte Trump zuletzt mit Massenentlassungen in der US-Verwaltung, sollte es zu keiner Einigung kommen./ck/he

