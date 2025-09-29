© Foto: DALL*EHuawei plant, die Produktion seiner Top-KI-Chips drastisch zu erhöhen, während Nvidia in China durch politische Hürden und Konkurrenz unter Druck gerät.Huawei Technologies will im kommenden Jahr die Fertigung seiner fortschrittlichsten KI-Prozessoren massiv ausweiten. Laut mit den Plänen vertrauten Personen will das Unternehmen rund 600.000 Einheiten seines Flaggschiffs Ascend 910C herstellen - doppelt so viele wie 2025. Bis 2026 soll die Produktion der gesamten Ascend-Reihe sogar auf 1,6 Millionen Dies (ein einzelnes, kleines Stück Halbleitermaterial, meist aus Silizium) steigen. Durchbruch trotz Sanktionen Die geplante Ausweitung wäre ein technologischer Erfolg für Huawei, das seit Jahren …Den vollständigen Artikel lesen ...
