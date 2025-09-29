Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 septembre/September 2025) - Digital Commodities Capital Corp. has announced a name change to Digital Commodities Inc.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on October 1, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on September 30, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Digital Commodities Capital Corp. a annoncé un changement de nom pour Digital Commodities Inc.

Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du 1er octobre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 30 septembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective : Le 1 OCT 2025 Symbol/ Symbole : DIGI New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 25384L 10 6 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 25384L 10 6 7 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 25383T100/CA25383T1003

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)