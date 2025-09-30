Silber setzt seine beeindruckende Rally fort und markiert ein Hoch nach dem anderen. In der vergangenen Handelswoche wurde erstmals seit 14 Jahren wieder die Marke von 46 US-Dollar überschritten, zum Start in die neue Handelswoche fiel direkt die Schwelle von 47 Dollar. Diese Entwickelung befeuert natürlich die Rally von Silberaktien wie Hecla, Coeur oder SSR Mining.Diese Aktien befinden sich zusammen mit sechs weiteren Qualitätstiteln aus dem Silbersektor im AKTIONÄR Best of Silver Index. Dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
