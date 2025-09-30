Swiss Prime Site Solutions
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang
MEDIENMITTEILUNG
Kapitalerhöhung zur Portfolioerweiterung
Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Anleger. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mittels Pre-Commitments die Zuteilungschancen zu erhöhen.
Strategische Mittelverwendung
Erfolgreiche Fondsvertragsanpassung und geplante Kotierung
«Mit der geplanten Kapitalerhöhung setzen wir unsere Anlagestrategie konsequent fort und schaffen die Basis für eine noch breitere Diversifikation des Portfolios. Die Verfügung der FINMA zur Genehmigung der Umwandlung in einen Publikumsfonds markiert dabei einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Börsenkotierung. Damit unterstreichen wir klar unseren Anspruch auf die Weiterentwicklung und Stärkung des Produkts», sagt Maximilian Hoffmann, CIO Funds (Commercial).
Fondsportrait
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 30. September 2025
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
