Baden - Die Axpo hat Roland Leuenberger als neuen Verwaltungsratspräsidenten nominiert. Der 57-jährige CEO der Bündner Energiefirma Repower übernimmt das Amt am 1. Juni 2026. Der Betriebsökonom werde die CEO-Funktion vor dem Antritt seines neuen Mandats abgeben, teilte die Axpo am Dienstag mit. Leuenberger folgt auf Thomas Sieber. Dieser hatte bereits im Dezember 2024 angekündigt, sein Amt nach zehn Jahren als Axpo-VRP per Anfang 2026 niederzulegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
