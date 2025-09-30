Die Aktien von St George Mining schießen nach der Entdeckung von Niob und seltenen Erden von Weltklasse in die Höhe.

Anzeige / Werbung

Ein aktueller Bericht von Pitt Street Research vom 23. September 2025 rückt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) in den Fokus, da das Unternehmen eines der vielversprechendsten Projekte im Bereich der Seltenen Erden und Niob weltweit vorantreibt.

Das Araxá Niobium-REE-Projekt von St George Mining in Brasilien liegt direkt neben der größten Niob-Mine der Welt. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieses Projekt schon bald eine bedeutende Rolle in der globalen Versorgung mit kritischen Rohstoffen spielen könnte.

Das Projekt verfügt über eine beeindruckende JORC-konforme Ressourcenschätzung (MRE) von 41,2 Millionen Tonnen mit 0,68% Nb2O5 sowie 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% TREO. Enthalten sind 280.000 Tonnen Nioboxid und 1,7 Millionen Tonnen Seltene Erden (TREO). Damit handelt es sich um das größte und höchstgradige carbonatitgebundene REE-Vorkommen in Südamerika und das zweithöchste in der westlichen Welt.

Beeindruckende Bohrergebnisse beflügeln Investoreninteresse

Die Marktkapitalisierung von St George Mining ist seit Mitte April um über 450% gestiegen - angetrieben durch starke Fortschritte in Araxá. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer intensiven Bohrkampagne. Die bisher veröffentlichten Ergebnisse sind vielversprechend: bis zu 16,87% TREO und 7% Niob wurden bereits gemeldet.

Diese Werte haben das Interesse der Investoren geweckt. Weitere Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet. Sollten diese den bisherigen Trend fortsetzen, ist eine weitere Neubewertung durchaus möglich.

Strategische Allianz mit den USA stärkt Kommerzialisierung

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse unterzeichnete SGQ eine strategische Absichtserklärung (MoU) mit dem US-amerikanischen Spezialmetall-Hersteller REAlloys. Dieser wird metallurgische Tests durchführen, geplante Produktionstechnologien evaluieren und bei der Optimierung des Produktionsverfahrens unterstützen. Zuvor wurde bereits im Juli eine Kooperation mit MP Materials geschlossen - ein klares Signal für das wachsende Interesse der USA an einer unabhängigen Versorgung mit Seltenen Erden, bei der SGQ eine zentrale Rolle spielen könnte.

Überarbeitete Bewertung zeigt erhebliches Aufwärtspotenzial

Pitt Street Research hat die Bewertung von SGQ deutlich angehoben. Die Analysten sehen nun einen Basiswert von 682 Millionen AUD (0,18 AUD je Aktie) sowie einen optimistischen Szenariowert von 1,053 Milliarden AUD (0,27 AUD je Aktie).

Diese Bewertung entspricht 33% des Projekt-NPV, der im Basisfall auf 2,07 Milliarden AUD und im optimistischen Fall auf 3,2 Milliarden AUD geschätzt wird.

Strategischer Standort mit langfristigem Potenzial

Das Projekt Araxá ist strategisch hervorragend positioniert - in direkter Nachbarschaft zur weltweit führenden Niob-Mine. Die vorhandene Infrastruktur, ein qualifizierter Arbeitsmarkt sowie politische Unterstützung auf Landesebene bilden ideale Voraussetzungen. Bisher wurden nur 10% des Projektgebiets und nur in geringen Tiefen erkundet - dennoch bestehen bereits mehrere MoUs mit Stahlunternehmen.

Die Ressource ist in alle Richtungen offen, und eine erste Produktion ab 2027-2028 erscheint realistisch. St George Mining positioniert sich damit als aufstrebender Schlüsselakteur im globalen Rennen um kritische Rohstoffe.

Pitt Street Research Report (23.09.2025) https://stgm.com.au/pdf/b3f7598b-29f3-4cda-afcb-45eef12d263c/Pitt-Street-Research.pdf?Platform=ListPage

