Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 30
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|29/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.95
|Shrs:
|108,950,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,102
|10,250
|09:00
|10,102
|10,254
|09:01
|Zeit
