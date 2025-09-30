EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 2 - Zwischenmeldung Nr. 17



Im Zeitraum vom 22. September bis zum 26. September 2025 wurden insgesamt 786.720 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 22.09.2025 XETR 162.938 36,0554 5.874.788,06 23.09.2025 XETR 160.829 36,6238 5.890.162,14 24.09.2025 XETR 158.530 37,0736 5.877.270,80 25.09.2025 XETR 156.776 37,3856 5.861.160,73 26.09.2025 XETR 147.647 37,6911 5.564.979,14

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 26. September 2025 erworben wurden, beträgt 6.322.950 Stück.



RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

