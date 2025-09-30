Barrick und Newmont: CEOs gehen: Was hinter den Abgängen im Goldsektor steckt?

Anzeige / Werbung

Bedeutung für Anleger und Branche: Zwei Wege durch denselben Marktzyklus

Der Goldsektor erlebt einen ungewöhnlichen Tag: Barrick Mining (NYSE: GOLD; TSX: ABX) und Newmont (NYSE: NEM), die Nummer Zwei und Eins der Goldbranche, kündigten am selben Tag Veränderungen an der Unternehmensspitze an. Während Barrick einen sofortigen Wechsel vollzieht, setzt Newmont auf eine klar terminierte Übergabe. Die parallelen Personalien nähren Spekulationen über Prioritäten, Risiken und die nächste Phase der Branche - in einem Umfeld, in dem der Goldpreis so dynamisch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Barrick Mining: Bristow geht mit sofortiger Wirkung - Mark Hill übernimmt übergangsweise

Bei Barrick Mining tritt Mark Bristow mit sofortiger Wirkung als President und CEO zurück. Der Aufsichtsrat berief Mark Hill zum Group COO sowie zum Interim-President und Interim-CEO. Gründe für den abrupten Abgang nannte das Unternehmen nicht. Bristow hatte die Leitung 2019 nach der Fusion von Barrick und Randgold übernommen.

Seit diesem Zusammenschluss hat Barrick nach Unternehmensangaben 6,7 Mrd. US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet und die Nettoverschuldung um 4 Mrd. US-Dollar reduziert. Operativ profitierte der Konzern zuletzt von hohen Goldpreisen, die im laufenden Jahr eine der stärksten Aufwärtsbewegungen seit Ende der 1970er Jahre verzeichneten. Der Verwaltungsratsvorsitzende John Thornton würdigte Bristows Beitrag zur Portfolio-Ausrichtung und sieht Barrick für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt - Kontinuität soll der interne Interim-Chef Mark Hill gewährleisten.

Den vollständigen Artikel lesen ...

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026,CA06849F1080