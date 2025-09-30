NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonterns dürften im dritten Quartal schwach gewesen sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober. Sie rechnet allerdings mit einem weiteren, drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
© 2025 dpa-AFX-Analyser