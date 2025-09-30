LM PAY hat ein Finanzierungsabkommen mit der Aion Bank, der polnischen Tochtergesellschaft von UniCredit, unterzeichnet und damit seine Finanzierungsbasis verbreitert sowie die Abhängigkeit von Fortress reduziert. Im bisherigen Fortress-Konstrukt werden Forderungen in einer Verbriefungsstruktur mit etwa 70-80 % sofortiger Liquidität (mwb-Schätzung) verkauft, jedoch zu Kosten von rund 15 % p.a. Die neue Partnerschaft mit UniCredit könnte die Finanzierungskosten um bis zu 5 Prozentpunkte senken und ab 2026 einen zusätzlichen Jahresnettogewinn von PLN 4-6 Mio. ermöglichen. Fortress bleibt weiterhin ein wichtiger Partner, sodass eine parallele Umsetzung entscheidend ist. Mit einem Umsatzanstieg im H1 25 um 41 % yoy auf PLN 14,7 Mio. ist LM PAY auf Kurs für die FY25-Guidance. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und behalten das Kursziel von EUR 63,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa





