Rote Vorzeichen dominieren: Boeing und AUTO1 sorgen für Gesprächsstoff

Die Stimmung an den Börsen bleibt verhalten: Der DAX liegt am Vormittag leicht im Minus, auch die US-Futures signalisieren einen schwächeren Start. In Japan notiert der Nikkei ebenfalls im Minus. Anleger agieren vorsichtig, denn die Agenda des Tages hält einige potenzielle Impulse bereit.
Makroökonomischer Überblick:
Die Reserve Bank of Australia hat den Leitzins wie erwartet bei 3,6 % belassen. Die Notenbank verweist auf eine hartnäckige Teuerung und ein nur moderat abkühlendes Wachstum, weshalb weitere Zinsschritte vorerst vom Tisch sind. In Europa richtet sich der Blick auf die vorläufigen Inflationsdaten für September: Für Deutschland wird ein leichter Anstieg auf 2,3 % erwartet, Italien dürfte von 1,6 % auf 1,7 % zulegen.
Meistgehandelte Aktien im Fokus:
Boeing zeigt sich vorbörslich leicht im Plus. Rückenwind kommt von regulatorischer Seite: Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat dem Konzern wieder eingeschränkte Zertifizierungsrechte für 737 MAX und 787 eingeräumt: Ein wichtiger Schritt, um Produktionsengpässe zu entschärfen. Parallel kursieren Berichte über frühe Planungen für ein neues Mittelstreckenflugzeug, was Fantasie für die langfristige Flottenstrategie weckt.
Auch AUTO1 Group legt zu. Der Online-Gebrauchtwagenhändler meldet die Eröffnung von drei neuen Produktionszentren in Italien, Österreich und den Niederlanden. Damit steigt die interne Aufbereitungskapazität um 38 % auf knapp 250.000 Fahrzeuge jährlich. Die Expansion soll nicht nur die Qualität sichern, sondern auch 550 neue Jobs schaffen. Ein Signal, das der Markt als Beleg für Wachstum und operative Stärke interpretiert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG590V
|24,95
|21229,823582 Punkte
|9,53
|Open End
|Silber
|Bull
|UG9WQ2
|3,97
|42,076775 USD
|10,06
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG8W15
|3,04
|24008,966844 Punkte
|72,71
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG28G8
|11,72
|24901,574499 Punkte
|20,05
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9DLA
|7,82
|24504,022417 Punkte
|29,57
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2025; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|RENK Group AG
|Call
|UG78VH
|1,77
|72,00 EUR
|4,03
|17.12.2025
|Gold
|Call
|UG1KBV
|75,25
|3000,00 USD
|5,68
|19.12.2025
|Silber
|Call
|UG4GGF
|3,61
|46,00 USD
|6,78
|20.03.2026
|DAX®
|Put
|UG9C6Y
|13,69
|25100,00 Punkte
|17,39
|24.10.2025
|DAX®
|Put
|UG30SE
|10,81
|24600,00 Punkte
|15,17
|19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2025; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD6QGX
|5,40
|35617,452409 Punkte
|-2
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGE
|6,15
|20779,937349 Punkte
|8
|Open End
|Coinbase Global Inc.
|Long
|HD39MA
|1,53
|222,723077 USD
|3
|Open End
|S&P 500 Index
|Short
|HD2N5G
|1,10
|7992,92967 Punkte
|-5
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6QH1
|0,96
|27702,029285 Punkte
|-6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2025; 09:40 Uhr;
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen