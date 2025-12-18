EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group erweitert KI-basierte Schadenerkennung auf fünf Produktionszentren zur Steigerung der Qualität und Effizienz



18.12.2025 / 09:00 CET/CEST

AUTO1 Group erweitert KI-basierte Schadenerkennung auf fünf Produktionszentren zur Steigerung der Qualität und Effizienz Berlin, 18. Dezember 2025 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, setzt ihre KI-basierte AUTO1 Car Audit Technology (AUTO1 CAT) nun in fünf Autohero Gebrauchtwagen-Produktionszentren in Deutschland, Spanien, Frankreich und seit Dezember auch in Italien ein. AUTO1 CAT setzt neue Maßstäbe bei der Effizienz und Transparenz im Aufbereitungsprozess der AUTO1 Group. Durch die nahtlose Integration modernster Hardware mit fortschrittlicher, KI-basierter Technologie scannt das System Fahrzeuge mithilfe mehrerer Kameras und erkennt rund 90% aller Fahrzeugschäden wie Dellen und Kratzer in Echtzeit. Die dabei generierten Bilder und KI-basierten Analysen fließen direkt in das digitale Aufbereitungssystem der AUTO1 Group ein. "Wir freuen uns, AUTO1 CAT in weiteren Produktionszentren einzuführen und so unsere Fahrzeuginspektionen noch effizienter und effektiver zu machen," sagt Karol Niznik, SVP Production, Logistics und Procurement bei der AUTO1 Group. "Unsere KI-gestützte Technologie ermöglicht uns, datenbasierte Entscheidungen im Aufbereitungsprozess zu treffen und sorgt für noch mehr Transparenz für unsere Kundinnen und Kunden bei der Auswahl ihres nächsten Autohero-Fahrzeugs." Die AUTO1 Group nutzt AUTO1 CAT zu Beginn des Aufbereitungsprozesses ihrer Retail-Fahrzeuge, um alle relevanten Schäden zu identifizieren, sowie zur Qualitätskontrolle nach den Reparaturen, damit verbleibende Gebrauchsspuren genau dokumentiert und transparent an Kundinnen und Kunden kommuniziert werden. Mit ihrem Qualitätssicherungssystem bietet das Unternehmen eine hervorragende Fahrzeugqualität, maximale Transparenz und ein sorgenfreies Einkaufserlebnis. AUTO1 Group plant, die Technologie zur Schadenerkennung im Jahr 2026 in weiteren Autohero-Produktionszentren einzuführen. Der Rollout von AUTO1 CAT hat keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick der AUTO1 Group. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com . Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



