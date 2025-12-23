Am Dienstag stiegen die Aktien von Auto1 Group um 2,33 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 27,18 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 27,56 Euro erreicht wurde.Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursplus von rund 75 Prozent äußerst positiv da. Betrachtet man die letzten drei Jahre, so beeindruckt die Aktie sogar mit einer Wertsteigerung ...

