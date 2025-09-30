Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im zweiten Quartal 2025 relativ stark interveniert am Devisenmarkt. Um den starken Anstieg des Frankens seit Beginn des Jahres zu bremsen, hat sie Devisen im Gegenwert von über 5 Milliarden Franken erworben. Die SNB kaufte von April bis Juni 2025 Devisen im Gegenwert von 5058 Millionen Franken, wie aus einer am Dienstag publizierten Statistik hervorgeht. Die Notenbank gibt die Interventionen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
