Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es im Volksmund. Ein Musterbeispiel dafür könnte die CanCambria-Aktie sein, denn hier könnten sich Anleger in einer sehr frühen Phase bei einem aussichtsreichen Energieunternehmen positionieren. Neuer Player im Energiesektor CanCambria Energy ist ein Explorations-/Produktions-Unternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf Gas-/Kondensat-Projekte spezialisiert hat, insbesondere auf Tight Gas (sehr gering durchlässiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de