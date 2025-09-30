Meine Top 5 Cannabis-Aktien | Rheinmetall vor Aktiensplitt, Adidas vor Ausbruch & Thyssenkrupp
|181,60
|181,70
|13:24
|181,65
|181,75
|13:25
Aktuelle Nachrichten
|12:14
|Adidas: Prognose-Anhebung schürt neue Fantasie für Sportartikel-Aktie
|Adidas erhält von Analystenseite Rückenwind: Nach einer Prognoseanhebung und der Einstufung als potenzieller Kurstreiber trauen Experten der Aktie weiteres Wachstum zu. JPMorgan bleibt optimistisch...
|12:04
|Aktien Frankfurt: Kaum Bewegung - 'Shutdown' in den USA droht
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des drohenden "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax gab minimal auf 23.737...
|11:54
|Meine Top 5 Cannabis-Aktien | Rheinmetall vor Aktiensplitt, Adidas vor Ausbruch & Thyssenkrupp
|09:54
|JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu nahm am Dienstag mit Blick auf den Quartalsbericht...
|08:42
|UBS stuft Adidas auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer unerwartet schwachen Umsatzentwicklung im zweiten...
Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Meine Top 5 Cannabis-Aktien | Rheinmetall vor Aktiensplitt, Adidas vor Ausbruch & Thyssenkrupp
|09:45
|Rheinmetall Aktie: An der 2.000-Euro-Marke
|Mit dem neuen Allzeithoch bei 2.001,00 EUR ist die Rheinmetall-Aktie gestern erstmals an die runde 2.000-Euro-Marke herangelaufen. Rückblick: Nachdem die Rheinmetall-Aktie bereits zur Monatsmitte ein...
|09:31
|RHEINMETALL AG: Jetzt beginnt der explosive Durchbruch!
|09:30
|Rheinmetall zwischen Bewertungssorgen und weiterem Aufwärtspotenzial!!
|09:21
|DAX-Check: Auto1, Hochtief, Knorr-Bremse, Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy
|Der DAX ist holprig in die neue Handelswoche gestartet. Nach einem schwungvollen Beginn drehte der Index ins Minus, konnte sich zum Handelsschluss aber knapp ins Plus retten. Auch heute dürfte die Richtung...
Aktuelle Nachrichten
|13:07
|thyssenkrupp Uhde completes HRU for Fertiglobe UAE plant
|12:48
|Thyssenkrupp Marine Systems targets higher margins as defense orders surge
|12:21
|Vor Börsengang: Thyssenkrupp-Tochter lockt Investoren mit Dividenden-Versprechen
|11:54
|Meine Top 5 Cannabis-Aktien | Rheinmetall vor Aktiensplitt, Adidas vor Ausbruch & Thyssenkrupp
|11:42
|Thyssenkrupp's marine unit eyes €61 billion revenue by 2033
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|181,75
|+0,36 %
|RHEINMETALL AG
|1.978,00
|-0,53 %
|THYSSENKRUPP AG
|11,570
|-0,56 %