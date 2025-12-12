Eine neue diplomatische Dynamik lässt Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Ukraine-Konflikts wachsen und stellt Anleger vor eine komplexe Frage. Während kurzfristig jede Friedensmeldung die Kurse von Rüstungswerten unter Druck setzt, treiben strukturell erhöhte Verteidigungsbudgets und ein anhaltender Modernisierungszyklus die Branche langfristig voran. Die wahre Chance liegt im Übergang von der akuten Krise zu einer planbaren, dauerhaft wachsenden Sicherheitsindustrie. Wir analysieren die Ausgangslagen von Rheinmetall, Almonty Industries und thyssenkrupp.

