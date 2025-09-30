kundenservice@finanzen100.de

Der französische Energiekonzern will eine 50-prozentige Beteiligung an einem Solar-Geschäft in Nordamerika an die US-Finanzinvestor KKR verkaufen. In dem Deal wird das Portfolio mit 1,25 Mrd. $ inklusive Schulden bewertet. Das Portfolio umfasst sechs große Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt und 41 Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt. KKR zahlt für die Beteiligung 950 Mio. $ an die Franzosen, die die Anlagen nach Abschluss der Transaktion weiter betreiben werden. Der Deal passt zum Branchentrend, das immer Ölkonzerne ihre Portfolios an regenerativen Energien zurückfahren