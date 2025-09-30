Mitteilung der WeGrow AG:

WeGrow AG startet Serienfertigung des modularen Bausystems KiriBloX® aus nachhaltigem Kiriholz // Einladung zum Webcast am Dienstag, 07.10.2025 um 16 Uhr

Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent und Entwickler zirkulärer Massivholz-Bausysteme, setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort: Am Standort Tönisvorst wurde die erste serielle Fertigungslinie für das innovative Modul-Bausystem KiriBloX® in Betrieb genommen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und ist die konsequente Reaktion auf die hohe Nachfrage, die seit der Markteinführung Anfang 2025 verzeichnet wird. Die serienmäßige Produktion ermöglicht es WeGrow, die Vision eines zirkulären, klimaschonenden Massivholzbaus im großen Stil umzusetzen. Finanziert wurde die Fertigungsanlage in ...

