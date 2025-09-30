© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoNovo Nordisk wankt: Morgan Stanley warnt vor einem Alzheimer-Flop und US-Präsident Trump hat mit Strafzöllen gedroht. Trotz neuer Hoffnungen bei Hämophilie braut sich für Anleger ein perfekter Sturm zusammen.Novo Nordisk steht massiv unter Druck. Zwar hat der dänische Konzern Fortschritte bei neuen Medikamenten gemeldet, doch gleichzeitig mehren sich Risiken, die Anleger nervös machen. Am Montag teilte Novo mit, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Zulassung für Mim8 eingereicht zu haben, eine prophylaktische Behandlung für Patienten mit Hämophilie A - einer erblich bedingten Blutgerinnungsstörung, bei der schon kleine Verletzungen zu gefährlichen Blutungen führen können. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
