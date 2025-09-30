Metas Threads verzeichnet erstmals mehr App-User als X - und legt mit neuen Features nach. Aktuell werden Communitys getestet, die wie auf Reddit spezifische Themenfelder abdecken sollen. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe Threads erstmals mehr User als X verzeichnen würde. Inzwischen hat die Meta-Tochter es zeitweilig zumindest bei den Daily Active Usern im Mobile-Bereich geschafft. Langfristig könnte Threads X sogar deutlich überholen, vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
