PARIS/CLICHY - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal will sein Schönheitsgeschäft ausbauen und für vier Milliarden Euro die Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns Kering übernehmen. Dazu gehört die Parfümmarke Creed. Zudem soll L'Oreal für 50 Jahre die Rechte zur Entwicklung von Kosmetikprodukten für Kering-Modemarken wie Bottega Veneta und Balenciaga erhalten.

FRANKFURT/KIEL - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS ist mit einem deutlichen Kursanstieg an der Börse gestartet. Der Börsenwert von TKMS überschritt zeitweise den des Mutterkonzerns Thyssenkrupp . Nach 60 Euro zum Auftakt kletterten die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien bis auf 107 Euro, zuletzt kosteten sie fast 94 Euro. Die Aufschläge bei TKMS spiegeln die Rüstungsfantasie der Anleger wider. Thyssenkrupp-Aktionäre hatten für je 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen. Der Mutterkonzern Thyssenkrupp behält 51 Prozent der Anteile.

ZUG - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim will sein Geschäft in Europa ausbauen. Holcim werde für 1,85 Milliarden Euro den deutschen Anbieter von Wandsystemen Xella übernehmen, teilte der Konkurrent von Heidelberg Materials am Montag mit. Mit dem Kauf wollen die Schweizer ihre Position im Bereich nachhaltiges Bauen stärken. Der Zukauf soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen. Die Aktie legte zuletzt um gut zwei Prozent zu.

BERLIN - Ein großer Ausfall beim Internetgiganten Amazon hat Dutzende Websites, Online-Spiele und Apps beeinträchtigt, darunter Snapchat, Reddit, und Fortnite sowie Business-Anwendungen wie Slack und Zoom . Amazon meldete am Montagmorgen auf seiner Statusseite für die Amazon Web Services (AWS) einen Ausfall des Amazon-Service DynamoDB. Als Folge seien bei weiteren 29 AWS-Diensten erhöhte Fehlerraten und Verzögerungen aufgetreten. Dadurch waren viele Dienste wie Snapchat nicht erreichbar, die auf AWS-Technik aufbauen.

BADEN-BADEN - Der Rückversicherer Hannover Rück sagt den deutschen Kfz-Versicherern nach verlustreichen Jahren für 2025 wieder schwarze Zahlen voraus. Die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre haben demnach gefruchtet. Dennoch müssten die Versicherer für 2026 "weitere gezielte Preiserhöhungen" vornehmen, erklärte Hannover-Rück-Deutschlandchef Thorsten Steinmann am Montag anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Baden-Baden. Denn die Kosten für Ersatzteile, Reparaturen und die Behandlung von Unfallopfern gingen weiter in die Höhe.

DÜSSELDORF - Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Pressebericht sein angespanntes Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche. Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, schrieb das "Handelsblatt" ("HB"/Montag) unter Berufung auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen. In Madrid werde langfristig auch eine Übernahme erwogen, zitierte das Blatt zwei Insider. Die Aktienkurse von 1&1 und dessen Mutterkonzern United Internet zogen am Morgen deutlich an.

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat Zollvergünstigungen bei in den USA produzierten Autos mit importierten Bauteilen bis zum Jahr 2030 verlängert. Hersteller können dabei bis zu 3,75 Prozent vom Verkaufspreis ihrer Fahrzeuge erstattet bekommen. Die Maßnahme sollte ursprünglich 2027 auslaufen - und der Erstattungs-Anteil vom zweiten Jahr an auf 2,5 Prozent sinken. Trump hatte die Zölle von 25 Prozent auf importierte Autos und Bauteile im Frühjahr verhängt.

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall sammelt dank der Aufrüstung Europas weiter dicke Aufträge ein. Für die Lieferung von 222 Radpanzern vom Typ Schakal für die deutschen und niederländischen Streitkräfte bezifferte der Konzern den eigenen Auftragswert in einer Mitteilung vom Montag auf knapp 3 Milliarden Euro. Der Gesamtauftragswert für das Gemeinschaftsunternehmen Artec von Rheinmetall und dem französisch-deutschen Panzerbauer KNDS liegt demnach bei gut 3,4 Milliarden Euro. Der Vertrag beinhaltet laut den Düsseldorfern auch ein Logistikpaket aus Ersatzteilen, Ausbildungsmitteln und Sonderwerkzeugen. Der Abruf von bis zu 248 weiteren Fahrzeugen ist als Option ebenfalls enthalten. Die Rheinmetall-Aktie legte deutlich zu.

MÜNCHEN - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse baut sein Dienstleistungsgeschäft mit einer Übernahme aus. Für die Firma Travis Road Services International blättert der MDax -Konzern aus München einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag hin, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.



-Doppelrolle passé: Oliver Blume tritt als Porsche-Chef ab -Roche erhält US-Zulassung für Gazyva in erweiterter Indikation -Roche-Medikamenten-Duo senkt Rückfallgefahr bei Brustkrebs deutlich -Roche erzielt Phase-III-Forschungserfolg mit Tecentriq bei Blasenkrebs -Roche stellt vielversprechende Daten zu Augenmittel auf Fachkongress vor -Novartis-Therapie Pluvicto verlängert Zeit ohne Krankheitsfortschritt -Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert -Höhere Ausgaben für Kliniken auch mit Sparpaket

-Ungenutzte Accountnamen auf X werden wieder freigegeben -Verband: Abhängigkeit von China gefährdet Arzneiversorgung -Baywa braucht neuen Käufer für Cefetra

-Neue Bahnchefin: 'Wir drehen den Konzern auf links'

-ROUNDUP 2: Ausstand bei Coca-Cola beginnt im Norden - Streit um Lohn -Aldi Süd streicht eigenes Fleisch aus unterster Haltungsform -Neue Stromtrasse bringt 40 Prozent mehr Netz-Kapazität -ROUNDUP: Prag sagt Nein zu Miet-E-Scootern

-Condor-Chef fordert: Bund soll militärische Kosten der Flugsicherung zahlen -Medienbranche im 'Herbst der Entscheidungen'

-ROUNDUP 2/Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer -Mallorcas Flugverkehr nach Drohnensichtung wieder normal°

