Montag, 20.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
20.10.25 | 15:38
380,45 Euro
+1,06 % +4,00
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
Markus Weingran
20.10.2025 15:27 Uhr
207 Leser
Netflix und Tesla vor Zahlen!: Kerings Verkauf an L'Oréal, Rheinmetalls Comeback & Börsenstart TKMS

Die Woche beginnt zwar ruhig, hat es aber in sich! Mit Netflix, Tesla und Intel nimmt die Quartalsberichtssaison in den USA Fahrt auf. Auch im DAX geht es langsam los, SAP berichtet. Die wichtigsten Termine der Woche!Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt in einer kämpferischen Stimmung: Der DAX hat die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten wieder ins Visier genommen und konnte diese dank positiver Impulse überschreiten. Im Fokus der Anleger stehen diese Woche auch mehrere wichtige Quartalsberichte. Beim Thema des Tages: Habe ich mir die wichtigsten Termine der Woche angeschaut. Darunter Netflix, Tesla und Intel. Die Zahlen dieser US-Giganten werden voraussichtlich …

© 2025 Markus Weingran
