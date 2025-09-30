Unterföhring (ots) -Neuer Kontinent. Neue Abenteuer. Der gleiche Wahnsinn. Die Spitzenköche Alexander Kumptner, Frank Rosin und Ali Güngörmüs stürzen sich wieder ins Abenteuer. Die Dreharbeiten für den vierten "Roadtrip" haben offiziell begonnen - diesmal geht es ans andere Ende der Welt: nach Australien, das Land der Kängurus, endlosen Outback-Weiten und einer Küche zwischen Surf'n'Turf, frischem Barramundi, würzigem Bushfood und preisgekrönten Weinen. Frank, Alex und Ali machen Down Under unsicher.Senderchef Felix von Mengden: "Nach drei Jahren USA wollen wir unserem Erfolgstrio in der vierten Runde mal wieder etwas Besonderes gönnen. Here we go. Roadtrip Down Under. Hier sind die Straßen noch endloser, die Kulinarik abenteuerlicher und die tierischen Bewohner noch exotischer. Das wird wieder beste Unterhaltung. Schon alleine mit dem zwanzigstündigen Hinflug könnten wir drei Sendungen füllen."Frank Rosin: "Ich war noch nie in Australien und bin gespannt auf die Menschen, die Kultur, das Essen, die Landschaft und den Ozean. Das ist sicher beeindruckend."Alex Kumptner: "Ich freue mich auf neue Abendteuer mit Frank und Ali, vor allem, dass wir dieses Mal in Australien unterwegs sind. Das stand schon immer auf unserer Bucketlist."Ali Güngörmüs: "Australien war immer eines der Länder, die ich unbedingt noch besuchen wollte. Ich bin ich gespannt auf die Kulinarik, Land und Leute, aber weniger jedoch auf die Spinnen und Schlangen.""Roadtrip Australien" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Produziert wird das Format von South & Browse."Roadtrip Australien", ab Frühjahr 2026 in Deutschland bei Kabel Eins und auf Joyn und in Österreich bei PULS 4 und JOYN Österreich.Pressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRmobil: +49 89 9507 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 89 9507 - 1167email: elisa_nina.taupert@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6128587