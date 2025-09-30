Unterföhring (ots) -Verflixter erster Fall für Mick Brisgau: Genau 11 Jahre, 3 Monate und 8 Tage war "Der letzte Bulle" spurlos verschwunden. Jetzt kämpft er sich ins Leben zurück - und wird direkt in einen Mordfall verstrickt. Ab Montag, 24. November, um 20:15 Uhr ermittelt Henning Baum erstmals wieder als "Der letzte Bulle" mit seinen Kollegen in SAT.1. Dann starten die neuen Folgen der SAT.1-Erfolgsserie im Free-TV.Hauptdarsteller Henning Baum über seine Rückkehr als unkonventioneller Ruhrpott-Cop:"Es gibt wohl kaum eine Figur, die ich je gespielt habe, die so viele unterschiedliche Facetten zeigen kann, wie Mick Brisgau. Ich kann nicht genau sagen, wie viel DNA von mir selbst in der Rolle steckt. Da muss ich ein bisschen den Mantel des Schweigens darüberbreiten, aber ich liebe die Figur wirklich und habe sie schon immer gerne mit Leben gefüllt. Deshalb ist es sehr spannend, nach so langer Zeit wieder in Micks Essener Revier zurückzukehren. Es fühlt sich weder fremd an, noch ist es so, als hätte man gestern erst Staffel 5 abgedreht. Das Interessante ist, dass wir alle unsere Rollen in gereifter Form wiederentdecken und eine Entwicklung feststellen. Dazu kommt die Vertrautheit. Es ist schön, dass das so geblieben ist."Das erwartet die Zuschauer in der neuen, sechsten Staffel "Der letzte Bulle":Totgeglaubte leben länger. Das gilt besonders für Mick Brisgau. Genau 11 Jahre, 3 Monate und 8 Tage lang war "Der letzte Bulle" verschollen, wurde gar für tot erklärt. Jetzt taucht er urplötzlich wieder in seinem Essener Revier auf. Und wird direkt in einen Mord verwickelt. Wo war Mick die ganze Zeit? Wie konnte er entkommen? Und wie zieht sich der gewiefte Ruhrpott-Cop aus der Affäre und wird die Handschellen wieder los?Produziert wird die von SAT.1 und Prime Video beauftragte Fortsetzung der Erfolgsserie von der Kölner Produktionsfirma Glisk.Ab 24. November zeigt SAT.1 immer montags um 20:15 Uhr die neue Staffel von "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen. Nach SAT.1-Ausstrahlung sind die Episoden zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6128586