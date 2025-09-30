- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC - 30. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und embodied KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Olivier Vincent in das Investment Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.

Olivier Vincent ist seit Juli 2023 Mitglied des Board von Serve. Seit März 2020 ist er Co-Founder und Chief Executive Officer von Autozen Technology Ltd., einem Start-up-Unternehmen im Automobilbereich. Bevor er zu Autozen kam, fungierte Herr Vincent als Chief Executive Officer von Spliqs, einem KI-Technologie-Unternehmen. Zuvor war er als President der Wetter-App WeatherBug tätig. Seit Dezember 2020 ist Herr Vincent außerdem Mitglied des Board von Wishpond Technologies Ltd., einem börsennotierten kanadischen Unternehmen, das an der TSX (OTCMKTS: WPNDF) notiert. Herr Vincent besitzt einen Master of Engineering in Computer Science von der École Nationale Supérieure de Techniques Avancées in Paris und einen Master of Business in Entrepreneurship von der Hautes Études Commerciales in Paris.

"Die Aufnahme von Olivier Vincent in unser Board ist ein bedeutsamer Meilenstein für Humanoid Global", sagte Shahab Samimi, Chief Executive Officer von Humanoid Global. "Seine bewährte Führungskompetenz als CEO von Autozen Technology und Spliqs in Verbindung mit seinem strategischen Fachwissen aus seiner Tätigkeit im Board von Wishpond Technologies bringt eine beispiellose Expertise in den Bereichen KI und Marktplatzinnovation mit ein. Oliviers Vision von Robotik als Zukunft der KI passt perfekt zu unserer Mission und macht ihn zu einem wichtigen Faktor bei der Unterstützung von Unternehmen, die die nächste Generation der intelligenten Automatisierung gestalten."

"Ich bin davon überzeugt, dass Robotik der Weg ist, auf dem KI erwachsen wird, und ich engagiere mich für die Mission von Humanoid Global, jene Unternehmen zu finanzieren und zu unterstützen, die daran arbeiten", sagte Olivier Vincent.

Herr Vincent wird Humanoid Global in allen Geschäftsbereichen beraten, einschließlich der Identifizierung, Prüfung und Analyse von Geschäftsmöglichkeiten, der Geschäftsanbahnung sowie der Marktforschung.

Die Beratungsvereinbarung weist eine Laufzeit von zwölf Monaten auf und beginnt am 30. September 2025. Beide Parteien haben das Recht, die Beratungsvereinbarung jederzeit zu kündigen.

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinem RSU-Plan Herrn Vincent vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE insgesamt 25.000 Restricted Share Units (die "RSUs", jeweils eine "RSU") gewährt hat. Jede Sperraktieneinheit berechtigt den Empfänger zum Erhalt einer Aktie des Unternehmens. Die RSUs werden sofort unverfallbar und laufen am 1. Oktober 2030 aus.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

mailto:info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

