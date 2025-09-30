EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Deutsche Payment A1M SE
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)
Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss
Berlin, den 30. September 2025 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 - WKN: A2P74C) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.894.493,00 um EUR 82.867,00 auf EUR 1.977.360,00 durch die Ausgabe von 82.867 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") erhöht werden. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt zu EUR 1,45 je Neuer Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Zum Bezug der neuen Aktien wird ein deutscher institutioneller Investor zugelassen.
Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt. Die neuen Aktien sollen in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.
Kontakt
Deutsche Payment A1M SE
Alexander Herbst
Vorstand
Unter den Linden 40, 10117 Berlin
Ende der Ad-hoc Mitteilung
Ende der Insiderinformation
30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Payment A1M SE
|Unter den Linden 40
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 030 81454860
|Fax:
|+ 49 40 6378 5423
|E-Mail:
|info@deutsche-payment.com
|Internet:
|www.deutsche-payment.com
|ISIN:
|DE000A2P74C5
|WKN:
|A2P74C
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2206068
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2206068 30.09.2025 CET/CEST