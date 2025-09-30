Zufall? Oder steckt doch mehr dahinter. Gestern gab Barrick Mining den Abschied von CEO Mark Bristow bekannt. Am gleichen Tag meldete auch Newmont: CEO Tom Palmer wird zum Jahresende zurücktreten. Während Newmont bereits eine Nachfolgerin mit Natascha Viljoen gefunden hat, ist Barrick auf der Suche. Immerhin hat Barrick mit Mark Hill einen Übergangs-CEO ernannt.Rick Rule spekuliert in einem Post auf X: "Time to merge Barrick and Newmont?" Kommt also der Zusammenschluss zwischen den beiden größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
