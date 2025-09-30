© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEBitcoin setzt seinen Aufwärtstrend fort und treibt Krypto-Aktien sowie große Handelsplattformen mit in die Höhe.Bitcoin (BTC) notiert am Montagnachmittag bei 113.221 US-Dollar, ein Plus von rund 1 Prozent gegenüber dem Vortag. Ethereum (ETH) erweist sich unter den großen Tokens als stärkster Performer und steigt um 1,57 Prozent auf 4.165 US-Dollar. Die meisten übrigen Top-Altcoins bewegen sich dagegen nur leicht im grünen Bereich und handeln überwiegend seitwärts (Stand: 15:00 Uhr MESZ). Unternehmensaktien mit Krypto-Bezug im Aufwind Von der positiven Marktstimmung profitierten am Montag auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen mit direkter Krypto-Exponierung. Strategy, der weltweit …Den vollständigen Artikel lesen ...
