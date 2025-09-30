Zürich - Die UBS wehrt sich vehement gegen die vom Bund vorgesehene Änderung der Eigenmittelverordnung. Die Anpassungen bezüglich der Behandlung von Vermögenswerten wie Software sowie den latenten Steueransprüchen würden «ohne Notwendigkeit» etwa 15 Prozent des Kapitals vernichten, so die Grossbank. Die UBS werde durch die vorgeschlagenen Massnahmen «unangemessen bestraft» - nachdem sie mit der CS-Übernahme noch zur Stabilität des Finanzsystems beigetragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
