Im verhaltenen Marktumfeld kommt am Dienstag auch die Aktie von Thyssenkrupp kaum vom Fleck. Der MDAX-Titel konsolidiert damit nach wie vor knapp unterhalb des kürzlich erreichten 52-Wochen-Hochs bei 11,95 Euro. Die vor dem Börsengang stehende Marinetochter TKMS zeigt sich derweil optimistisch.Auf dem ersten Kapitalmarkttag stellte TKMS in Aussicht, dass der Umsatz mittelfristig um etwa zehn Prozent jährlich steigen soll. Gegen Ende des Betrachtungszeitraums erwartet Finanzvorstand Paul Glaser eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
