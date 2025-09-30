Anzeige
Dienstag, 30.09.2025
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Tradegate
30.09.25 | 19:27
73,20 Euro
-4,44 % -3,40
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien, Österreich (pta000/30.09.2025/17:29 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Frequentis Group Holding 
                                              GmbH 
   2                   Grund der Meldung                        
                                              Meldepflichtige Person 
a)      Position/Status                                steht in enger Beziehung 
                                              zu: Johannes Bardach, 
                                              Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                                    
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Frequentis AG 
b)      LEI                                      529900N7I4DSM16GF659 
   4             Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments            Aktie 
  
b)      Art des Geschäfts                               Veräußerung 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        0,00                                     3.960.000 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        0,00                                     3.960.000 
e)      Datum des Geschäfts                              29.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                               Außerhalb eines 
                                              Handelsplatzes 
   5               Zu veröffentlichende Erläuterung                     
       Veräußerung: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme werden 3.960.000 Aktien an 
       der FREQUENTIS AG von der von Herrn Johannes Bardach kontrollierten 
        Frequentis Group Holding GmbH auf die ebenfalls von Herrn Johannes Bardach    
       kontrollierte CDS Capital GmbH abgespalten. Der Spaltungs- und 
       Übernahmevertrag wurde am 29.09.2025 abgeschlossen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759246140254 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 11:29 ET (15:29 GMT)

© 2025 Dow Jones News
