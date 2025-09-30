DJ PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien, Österreich (pta000/30.09.2025/17:29 UTC+2) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Frequentis Group Holding GmbH 2 Grund der Meldung Meldepflichtige Person a) Position/Status steht in enger Beziehung zu: Johannes Bardach, Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Frequentis AG b) LEI 529900N7I4DSM16GF659 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 0,00 3.960.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 3.960.000 e) Datum des Geschäfts 29.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Veräußerung: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme werden 3.960.000 Aktien an der FREQUENTIS AG von der von Herrn Johannes Bardach kontrollierten Frequentis Group Holding GmbH auf die ebenfalls von Herrn Johannes Bardach kontrollierte CDS Capital GmbH abgespalten. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag wurde am 29.09.2025 abgeschlossen.

