PTA-Adhoc: BigRep SE: BigRep SE verschiebt Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für die ers-ten sechs Monate des Jahres 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

BigRep SE: BigRep SE verschiebt Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für die ers-ten sechs Monate des Jahres 2025

Luxembourg (pta000/30.09.2025/21:12 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

BigRep SE verschiebt Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für die ersten sechs Monate des Jahres 2025

Luxemburg/Berlin, 30. September 2025 - BigRep SE ("Unternehmen") teilt mit, dass die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für die ersten sechs Monate des Jahres 2025 über den 30. September 2025 hinaus verschoben wird.

Im Zusammenhang mit und als Folge der anhaltenden Verzögerung der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts einschließlich des geprüften und testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 muss auch die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts verschoben werden. Infolge der anhaltenden Verzögerung wird auch die am 30. Mai 2025 beschlossene Barkapitalerhöhung nicht wie ursprünglich geplant bis Ende September 2025 durchgeführt werden.

Das Unternehmen wird die Termine für die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024, des Halbjahresfinanzberichts 2025 und der Kapitalerhöhung bekannt geben, sobald verlässliche Zeitpläne festgelegt werden können.

Kontakt: Claudius Krause BigRep SE 9, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg bigrep@cometis.de

Wichtige Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung.

Aussender: BigRep SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg Ansprechpartner: Claudius Krause Tel.: +49 611 205855 -28 E-Mail: bigrep@cometis.de Website: www.bigrep.com ISIN(s): LU2859870326 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

